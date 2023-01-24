Украинская экономика прошла «дно» — Железняк

Украинская экономика нащупала «дно» в 2022 году и может вернуться к росту уже в этом году. Такое мнение в интервью UBR.ua высказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Фото: pravda.com.ua

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«Все зависит от военных действий, но я остаюсь оптимистом. Думаю, все последующие военные события будут о победе Украины и отвоевании оккупированных Россией территорий. Думаю, самые страшные экономические времена прошли. Надеюсь, что на военном фронте — так же», — сказал Железняк.

По его словам, состояние экономики значительно лучше, чем ожидали как представители власти, так и эксперты. Как ни странно, гораздо лучше, чем прогнозировали во Всемирном банке, МВФ, ЕБРР.

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Украина прошла год с гораздо лучшими позициями, которых никто в мире не мог ожидать от находящегося в состоянии полноценной войны государства.

«Помню, что где-то в марте мы беседовали с некоторыми министрами, представителями власти: они вполне серьезно обсуждали идею выдачи продуктовых талонов для людей, которые не могут найти работу. Я очень рад, что эта идея так и осталась идеей, и в ней не было необходимости», — сказал Железняк.

Источник: МинФин