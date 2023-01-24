Финансы

Экстренные закупки газа. Нафтогаз получит 3 миллиарда гривен от ЕБРР

Photo of Admin Admin Send an email 51 минута agoОбновлено: 24 января, 2023
0 Менее минуты назад

НАК «Нафтогаз Украины» получит грант более чем на 3 млрд гривен от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для экстренных закупок газа. Об этом говорится в распоряжении правительства .

Фото: kmu.gov.ua

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Что известно

Отмечается, что правительство приняло решение дать согласие на совершение НАК «Нафтогаз Украины» сделки на сумму, превышающую 3 млрд грн, в частности, заключение с Европейским банком реконструкции и развития грантового соглашения (финансирование экстренных закупок газа «Нафтогазом»).

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 51 минута agoОбновлено: 24 января, 2023
0 Менее минуты назад
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