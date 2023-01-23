Мошенники украли с карты monobank украинской писательницы более 30 тысяч гривен. Как отреагировал банк

Злоумышленники украли с карты monobank украинской писательницы Екатерины Бабкиной 30 000+ гривен, пока она спала. Об этом писательница сообщила в фейсбуке.

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«С карты monobank, которая существует только в приложении, даже физически ее нет, пока я спала какой-то Chempion Casino DS снял 30к+ гривен. С заблокированного телефона. Всегда интересно было, как в Украине клиенты банка от такого защищены, вот сейчас узнаю», — написала Екатерина.

Писательница объяснила, что после снятия средств ее выбросило из приложения и если она снова залогинится, банк не гарантирует безопасность средств на других счетах.

«Служба поддержки не может предоставить квитанцию, а в киберполицию никак нельзя оформить заявление без данных трансакции. Зачем служба поддержки меня туда послала в четыре утра?», — отметила пострадавшая.

Сначала в службе поддержки банка сказали, что не могут ничего с этим поделать, потому что все системы безопасности работают стабильно.

В дальнейшем в комментариях служба поддержки mono отметила, что некоторые сайты могут производить платежи без ввода CVV-кода и не запрашивать код подтверждения в вашем приложении. В то же время они берут ответственность на себя за проведение данных платежей и в случае обжалования такие платежи обжалуются гораздо успешнее.

«Вопрос был передан коллегам, занимающимся обжалованием операций через платежные системы. Сделаем все, чтобы поскорее вернуть ваши средства», — сказали в службе mono.

В комментарии к посту пришел соучредитель monobank Олег Гороховский и написал вернуть деньги клиенту.

Позже Бабкина написала, что monobank «досрочно» вернул деньги.

«monobank „досрочно“ вернул деньги, а саму ситуацию уже как-то там рулят сами. Ссориться и настаивать полезно», — написала Бабкина.

Источник: МинФин