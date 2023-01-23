Главные новости за понедельник: Рост курса евро, новый транш от ЕС и снижение давления на гривну
Евросоюз согласовал новый транш военной помощи Украине
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Страны Евросоюза 23 января согласовали очередной, уже седьмой транш военной помощи в размере 500 млн евро .
Курс евро достиг девятимесячного максимума по отношению к доллару
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В понедельник евро достиг максимума за девять месяцев по отношению к доллару, поскольку комментарии по европейским процентным ставкам, сигнализирующим о дополнительном повышении ставок, контрастируют с оценками действий Федеральной резервной системы США.
Сколько читатели «Минфина» имеют сбережения и надолго ли хватит средств
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Минфин провел опрос читателей портала о том, на сколько времени им хватит сбережений в случае, если они потеряют источники доходов. Как оказалось, ответы аудитории сайта существенно отличаются от других подобных опросов, ранее проводимых в Украине.
Две украинские памятные монеты вошли в 10 лучших монет мира
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Две украинские памятные монеты вошли в 10 лучших монет мира по итогам престижного международного монетного конкурса «Монета года» и одержали победу в номинациях «Лучшая монета о современном событии» и «Самая художественная монета года».
Курс доллара и евро в неделю: почему снижается давление на гривну
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Последняя декада января на украинском валютном рынке пройдет очень активно, и эта неделя не станет исключением. Кто будет создавать эту активность и как это повлияет на курс, расскажет Минфин.
Акции Edtech-компании взлетели на 583,54%, финтех подрос на 50%
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Фондовый рынок США завершил торги в пятницу ростом за счет укрепления секторов технологий, потребительских услуг и сырья.
Источник: МинФин