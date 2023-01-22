НАБУ задержало на взятке заместителя Кубракова. Размер взятки — $400 тысяч

Мининфраструктуры после сообщения о задержании замминистра Василия Лозинского заявило, что он будет уволен с занимаемой должности, и Кубраков уже предоставил соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов.

Фото: Василий Лозинский

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Что известно

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Об этом сообщила украинская правда со ссылкой на источники в Кабмине и правоохранительных органах.

По данным УП, расследование ведется по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ст. 364) и о предложении, обещании или изъятии неправомерной выгоды должностным лицом (ст. 368).

Уголовное производство расследуется с сентября 2022 года.

Журналист У П Михаил Ткач заявляет, что Лозинского якобы взяли на взятке в размере $400 000.

С мая 2020 года по ноябрь 2022-го Лозинский был заместителем министра развития общин и территорий Украины. 3 ноября Рада уволила Алексея Чернышева с должности министра развития общин и территорий, и в тот же день Кабмин назначил его председателем правления НАК «Нафтогаз Украины». Лозинский стал исполняющим обязанности министра.

Позже Кабмин объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Объединенное министерство возглавил Александр Кубраков, а Лозинский стал его заместителем.

Источник: МинФин