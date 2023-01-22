Финляндия заморозила российские активы на 187 миллионов евро
В рамках санкций, введенных странами Запада против РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину, Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 миллионов евро. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Yle .
Фото: depositphotos
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«Делами замороженных активов в стране занимается Управление по взысканию долгов. В настоящее время ведомство заморозило активы на сумму 187 млн евро», — говорится в сообщении.
Как пояснил начальник отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара, речь идет о недвижимости, акциях, машинах, яхтах, самолетах.
«Разное имущество, имеющее ценность», — резюмировал чиновник.
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- Министерство обороны Финляндии заявило о предоставлении Украине двенадцатого пакета военной помощи на 400 млн евро. Это самый большой пакет такой помощи от страны.
Источник: МинФин