Финляндия заморозила российские активы на 187 миллионов евро

В рамках санкций, введенных странами Запада против РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину, Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 миллионов евро. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Yle .

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«Делами замороженных активов в стране занимается Управление по взысканию долгов. В настоящее время ведомство заморозило активы на сумму 187 млн евро», — говорится в сообщении.

Как пояснил начальник отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара, речь идет о недвижимости, акциях, машинах, яхтах, самолетах.

«Разное имущество, имеющее ценность», — резюмировал чиновник.

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Министерство обороны Финляндии заявило о предоставлении Украине двенадцатого пакета военной помощи на 400 млн евро. Это самый большой пакет такой помощи от страны.

Источник: МинФин