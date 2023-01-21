Финансы

USAID выделит значительную сумму на поддержку развития «Дии» в других странах

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 21 января, 2023
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Агентство США по международному развитию (USAID) усиливает цифровую поддержку Украины и поддержит развитие «Дии» в других странах. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

Фото: slovoidilo.ua

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Федоров отметил, что провел знаковую встречу с Администратором USAID Самантой Пауэр. Они также совместно представили цифровой опыт Украины правительственным представителям европейских, южноамериканских и африканских стран.

«Наши инновации в предоставлении услуг — mobile first, цифровые документы, автоматические услуги без чиновника, мобильная подпись, государственные целевые выплаты в «Дие» и т. д., вызывают очень большой интерес и спрос среди других государств. Более 10 стран активно изучают и планируют перенять опыт украинской «Дии», — отметил министр.

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Выделение средств

По итогам Давоса USAID планирует выделить $650 тысяч для формирования подхода к распространению цифрового опыта Украины и мобильного приложения «Дия» на другие страны.

Кроме того, USAID активно разрабатывает новый крупный проект поддержки цифровизации Украины, добавил Федоров.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 21 января, 2023
0 1 минута чтения
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