USAID выделит значительную сумму на поддержку развития «Дии» в других странах
Агентство США по международному развитию (USAID) усиливает цифровую поддержку Украины и поддержит развитие «Дии» в других странах. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
Фото: slovoidilo.ua
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Федоров отметил, что провел знаковую встречу с Администратором USAID Самантой Пауэр. Они также совместно представили цифровой опыт Украины правительственным представителям европейских, южноамериканских и африканских стран.
«Наши инновации в предоставлении услуг — mobile first, цифровые документы, автоматические услуги без чиновника, мобильная подпись, государственные целевые выплаты в «Дие» и т. д., вызывают очень большой интерес и спрос среди других государств. Более 10 стран активно изучают и планируют перенять опыт украинской «Дии», — отметил министр.
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Выделение средств
По итогам Давоса USAID планирует выделить $650 тысяч для формирования подхода к распространению цифрового опыта Украины и мобильного приложения «Дия» на другие страны.
Кроме того, USAID активно разрабатывает новый крупный проект поддержки цифровизации Украины, добавил Федоров.
Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин