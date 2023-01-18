Курс валют на 18 января: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В среду, 18 января, курс доллара на наличном рынке не изменился в покупке и продаже. Евро также не изменился в покупке и продаже.

Фото: depositphotos

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В обменниках доллар подешевел на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Курс евро прибавил 3 копейки в покупке и 6 копеек в продаже.

На наличном рынке курс гривны по отношению к доллару составляет 40,10−40,60 грн. Евро покупают за 42,50 грн., а продают за 43,25 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,37−40,50, евро — 43,05−43,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,5686−36,9343 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,58−39,98 грн/евро.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Доллар

Евро

Валюта

Источник: МинФин