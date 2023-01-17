В результате последней российской атаки повреждены 9 блоков ТЭС — Шмыгаль

В результате российской ракетной атаки на Украину в прошлую субботу, 14 января, повреждены 9 блоков тепловых электростанций, в результате чего значительно вырос дефицит мощности в энергосистеме Украины. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства во вторник, 17 января.

Фото: kmu.gov.ua

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«Потерпели повреждения объекты генерации: 1 блок тепловой электростанции на Востоке и 8 блоков тепловых электростанций на Западе нашей страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия. Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме. Что заставляет ежедневно начиная с 15 января применять аварийные отключения», — сказал премьер.

Шмигаль подчеркнул, что энергосистема выстояла, осталась цельной и управляемой. В круглосуточном режиме ведутся ремонты и ведется работа над тем, чтобы в Украину поступало больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для устранения повреждений.

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«В энергетической отрасли чувствуем постоянную поддержку иностранных друзей и партнеров. В частности, на средства Фонда поддержки энергетики Украины планируем закупить энергооборудование на сумму более 100 млн евро. Из последних поступлений это 45 электростанций резервного питания от Азербайджана и мощные генераторы для Черниговщины, предоставленные Японией. Спасибо каждому за поддержку!» — подчеркнул глава правительства.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин