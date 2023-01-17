Продажи Renault снижаются на протяжении 4 лет подряд

Представители французского автопроизводителя Renault сообщили, что в 2022 году продажи машин бренда снизились на 9,4% до 1 466 729 единиц. Аналитики LBLV, ссылаясь на данные Reuters, отметили, что падение продаж наблюдается на протяжении последних четырех лет.

Компания, которая больше конкурентов пострадала от коронавирусного кризиса и дефицита полупроводников, начала восстанавливаться и планирует увеличить прибыль.

Французский автопроизводитель ожидает, что электрокары и популярные марки автомобилей помогут стимулировать рост продаж. В прошлом году Renault стал третьим брендом в Европе по продаже электромобилей после Toyota и Tesla. Так, в 2022 году было продано 228 тысяч электрокаров этого бренда, что превышает показатель 2021 года на 12%.

Доля Renault на мировом авторынке в годовом соотношении снизилась на 0,5% до 4%. Продажи этого бренда машин выросли на рынках Колумбии и Турции.

На рынке Франции, который является для компании основным, продажи упали на 15%, в Германии — снизились на 25%.

В ноябре прошлого года группа Renault сообщила о существенных изменениях, которые приведут к разделению бизнеса на пять направлений, помогут укрепить связи китайским производителем Geely. В планах компании − вывести подразделение по производству электрокаров на фондовую биржу в этом году, отмечают в LBLV.

Максим Соколов, финансовый аналитик LBLV

Источник: МинФин