В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после нового обстрела объектов инфраструктуры
Сегодня, 14 января, враг снова обстрелял объекты энергетической инфраструктуры. Последствия устраняются. По состоянию на 12:00 потребление электроэнергии ниже, чем вчера, из-за потепления и выходного дня. В то же время дефицит мощности в энергосистеме сохраняется, больше всего — в утренние и вечерние часы. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Фото: pixabay.com
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«До всех областей доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00. В настоящее время лимиты превышены уже в 11 областях, в результате чего применены аварийные отключения», — говорится в сообщении.
В компании напомнили, что каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита.
Перечень облэнерго можно найти по этой ссылке.
В Киевской городской военной администрации отметили, что есть попадание в объект инфраструктуры.
«Ракетная атака на Киев. Предварительная информация. Есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы. Данные уточняются, ждите официальной информации», — говорится в сообщении.
Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин