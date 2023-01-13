Злоумышленники пытались легализовать незаконные застройки из-за взлома е-системы — СБУ

Из-за несанкционированного доступа к Единой государственной е-системе в сфере строительства ряд лиц пытались легализовать незаконные застройки и подделывать сертификаты аттестации архитекторов. Об этом заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Фото: ssu.gov.ua

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Подробности

По данным киберспециалистов СБУ, к организации сделок причастны высокопоставленные должностные лица Национального союза архитекторов и органов государственной власти, местного самоуправления, а также отдельных коммерческих структур.

В СБУ объясняют, что речь идет не об обычном киберзломе, который мог бы узаконить сотни «проблемных» застроек, которые были возведены с нарушением действующих требований и стандартов. В то же время схема была вовремя разоблачена, поэтому злоумышленникам не удалось взломать электронную систему.

Злоумышленники пытались незаконно получить деньги через подделку и продажу разрешительных документов представителям строительного бизнеса. Среди разоблаченных махинаций — незаконные регистрации объектов, имеющих нарушение государственных строительных норм.

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Также СБУ выявила схему выдачи поддельных сертификатов профессиональной аттестации архитекторов. Для этого представитель Национального союза архитекторов передал подконтрольной компании свою электронную подпись для входа в системы, после чего злоумышленники получили доступ к незаконному редактированию ранее выданных сертификатов. В них меняли даты и персональную информацию «аттестованного» архитектора и продавали подделку заказчикам как новый документ.

«Департамент кибербезопасности СБУ предоставил соответствующие рекомендации специалистам Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерства цифровой трансформации, которые позволили устранить пробелы в электронной системе», — отметили в СБУ.

Источник: МинФин