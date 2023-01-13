Финансы

Правительство создает Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 13 января, 2023
0 Менее минуты назад

Правительство создает на базе Госагентства инфраструктурных проектов и Госагентства автомобильных дорог («Укравтодор») новую структуру — Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Фото: t.me/Denys_Smyhal

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По словам премьера, создание нового госагентства позволит оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов.

«Уже сейчас мы знаем источники поступления 110 млрд грн на восстановление этого года. Рассчитываем аккумулировать в шесть раз больше средств, чтобы уже в 2023-м восстановить как можно больше инфраструктуры и жилья украинцев», — отметил Шмыгаль.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 13 января, 2023
0 Менее минуты назад
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