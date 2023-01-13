Правительство создает Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины
Правительство создает на базе Госагентства инфраструктурных проектов и Госагентства автомобильных дорог («Укравтодор») новую структуру — Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Фото: t.me/Denys_Smyhal
0
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
По словам премьера, создание нового госагентства позволит оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов.
«Уже сейчас мы знаем источники поступления 110 млрд грн на восстановление этого года. Рассчитываем аккумулировать в шесть раз больше средств, чтобы уже в 2023-м восстановить как можно больше инфраструктуры и жилья украинцев», — отметил Шмыгаль.
Источник: МинФин