НБУ: Денежная масса за год выросла на 435 миллиардов

Денежная масса в Украине (агрегат M3) после роста на 12% в 2021 году в прошлом году увеличилась еще на 21%, или на 435,2 млрд грн — до 2,51 трлн грн. Об этом пишет «Бизнес.Цензор» со ссылкой на данные НБУ.

Фото: slovoidilo.ua

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Депозиты

По данным Нацбанка, депозиты за прошлый год увеличились на 23,6%, или на 350,8 млрд грн — до 1,84 трлн грн.

В том числе гривневые депозиты выросли на 19,1%, или на 193,9 млрд грн — до 1,21 трлн грн, тогда как валютные (в гривневом эквиваленте) — на 33,1%, или на 156,9 млрд грн, — до 631 млрд грн при подорожании доллара по официальному курсу на 34,1%.

Денежная база

НБУ отмечает, что денежная база (резервные средства) в 2022 году увеличилась на 19,6%, или на 130 млрд грн — до 794,5 млрд грн, тогда как в 2021 году ее рост составил 11,2%.

При этом средства в обращении вне банков (M0) за прошлый год увеличились на 14,6%, или на 85,1 млрд грн — до 666,1 млрд грн, что лишь ненамного превышает темпы их роста в 2021 году — 12,5 %.

Резервные деньги банков в 2022 году подскочили на 55,1%, или на 44,9 млрд грн — до 126,4 млрд грн: средства на корсчетах увеличились с 34,9 млрд грн до 77,4 млрд грн (в том числе обязательные) резервы — с 51,9 млрд грн до 69,8 млрд грн), а наличные деньги в кассах — с 46,6 млрд грн до 49 млрд грн.

Депозитные сертификаты

Банки за прошлый год также нарастили вложения в депозитные сертификаты с 212,9 млрд грн до рекордных 457,5 млрд грн.

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Объем кредитов в прошлом году снизился на 3,8%, или на 39,1 млрд грн — до 989,8 млрд грн. При этом гривневые сократились на 13,4 млрд грн — до 724 млрд грн, в то время как валютные — на 25,7 млрд грн, до 265,8 млрд грн.

Источник: МинФин