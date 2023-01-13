Курс валют на 13 января: евро в обменниках подорожал на 16 копеек

В пятницу, 13 января, курс доллара на наличном рынке в покупке не изменился, а в продаже снизился на 5 копеек. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 4 копейки.

Фото: pixabay.com

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В обменниках доллар подешевел на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Курс евро прибавил 6 копеек в покупке и 16 копеек в продаже.

На наличном рынке курс гривны по отношению к доллару составляет 40,20−40,65 грн. Евро покупают за 42,20 грн, а продают за 42,99 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,40−40,58, евро — 42,74−43,01 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,5686−36,9343 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,6696−40,0663 грн/евро.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин