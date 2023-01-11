Стало известно, когда украинцы смогут получить бесплатные LED-лампы

Программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED лампы стартует с 16 января в режиме бета-тестирования. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Фото: pixabay.com

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Подробности

На первом этапе планируется замена до 500 тысяч ламп в шести регионах Украины. После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины.

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Как получить новые лампы

Каждый сможет подать заявку через «Дию», а затем получить пять новых ламп в ближайшем отделении Укрпочты. Нужно только принести 5 ламп старого образца и обменять их на 5 новых светодиодных.

«Спасибо партнерам за поддержку. В частности, Еврокомиссии, которая закупает для Украины 30 млн светодиодных ламп, и Франции, которая добавляет еще 5 млн», — сказал Шмыгаль.

Источник: МинФин