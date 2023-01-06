Tesla из-за конкуренции и падения спроса снизила цены на Model 3 и Y в Китае

Компания Tesla Inc. провела очередной раунд понижения цен на свои электромобили Model 3 и Y в Китае, а также представила седан Model S и Model X премиум-класса, чтобы лучше удержаться в премиальном сегменте крупнейшего в мире рынка электромобилей. Об этом пишет Reuters.

Фото: depositphotos

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Как изменились цены

Стартовая цена на местный внедорожник Model Y была снижена до рекордно низкого показателя — 259,9 тыс. юаней ($37 875) с 288,9 тыс. юаней, согласно китайскому сайту компании. Эта стандартная версия с задним приводом стоит на 43% дешевле, чем самая простая полноприводная модель Y, доступная в США, имеющая более долгий запас хода.

Снижение цены в пятницу снизило стоимость Model 3 до 229,9 тыс. юаней с 265,9 тыс. юаней, примерно на 30% дешевле, чем в США.

Цена на Tesla Model Y по всему миру колеблется более чем на $60 тыс.

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Tesla сообщила, что недавно представленная Model S с обновленным интерьером стоит 789,9 тыс. юаней в Китае, а версия Plaid — самый быстрый автомобиль Tesla, разгоняющийся от нуля до 100 километров (62 мили) в час всего за 2, 1 секунды, продано от 1,01 млн юаней.

Внедорожник Model X стоит от 879,9 тыс. юаней, а Model X Plaid — от 1,04 млн юаней. При этом в Tesla отмечают, что поставки начнутся во втором квартале этого года.

Автопроизводитель также скорректировал цены на свои автомобили Model 3 и Model Y в Японии. Модель 3 от начального уровня была снижена на 10%, до 5,4 млн иен ($40,3 тыс.), тогда как Model Y упала на 9,9%, до 5,8 млн иен.

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Напомним

Tesla уже снизила цены в Китае в прошлом году, чтобы увеличить продажи, поскольку конкуренция обостряется как в массовом, так и премиум-сегментах.

В декабре акции Tesla подешевели на 44%, а через год они обвалились почти на 70% после максимума более $400 в ноябре 2021-го.

Источник: МинФин