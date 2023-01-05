БЭБ арестовало активы одного из самых больших логистических центров. Компания принадлежит россиянам

Транспортный холдинг, один из крупнейших в Украине логистических центров, подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме более 18,3 млн грн. Об этом сообщает БЭБ.

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Что известно

Детективы Бюро экономической безопасности также установили, что его бенефициарными владельцами через кипрскую оффшорную компанию являются граждане Российской Федерации.

Граждане Российской Федерации по предварительному сговору с должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость при проведении финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности.

Такие нарушения требований Налогового кодекса Украины привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 18,3 млн грн.

В рамках досудебного расследования арестованы корпоративные права указанного общества. Также путем запрещения отчуждения, распоряжения и пользования имуществом — 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т. п.), зарегистрированные за ним.

Примерная общая стоимость товарно-материальных ценностей, на которые наложен арест, составляет около 700 млн грн.

Источник: МинФин