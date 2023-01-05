Финансы

БЭБ арестовало активы одного из самых больших логистических центров. Компания принадлежит россиянам

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 5 января, 2023
0 1 минута чтения

Транспортный холдинг, один из крупнейших в Украине логистических центров, подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме более 18,3 млн грн. Об этом сообщает БЭБ.

0

Материалы по теме

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Детективы Бюро экономической безопасности также установили, что его бенефициарными владельцами через кипрскую оффшорную компанию являются граждане Российской Федерации.

Граждане Российской Федерации по предварительному сговору с должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость при проведении финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности.

Такие нарушения требований Налогового кодекса Украины привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 18,3 млн грн.

В рамках досудебного расследования арестованы корпоративные права указанного общества. Также путем запрещения отчуждения, распоряжения и пользования имуществом — 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т. п.), зарегистрированные за ним.

Примерная общая стоимость товарно-материальных ценностей, на которые наложен арест, составляет около 700 млн грн.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 5 января, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Главное за среду: Ожидания рынка недвижимости, депозитные ставки и пенсионная реформа

24 часа ago

Дефицит мощности в энергосистеме все еще существенен. В Киеве и 5 областях — аварийные отключения

1 неделя ago

Бизнес Apple под угрозой из-за новой волны COVID-19 в Китае

2 недели ago

Потери врага за 24 декабря: ВСУ за сутки уничтожили 620 оккупантов

2 недели ago
Back to top button