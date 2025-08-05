Як правильно поливати чорницю: пояснення від експертів аграрної справи

У професійному середовищі аграріїв чорницю справедливо вважають однією з найвибагливіших культур.

Про це повідомляє «ПЛ».

Хоча її популярність останніми роками лише зростає, через світовий тренд на здорове харчування, багато фермерів та дачників досі припускаються критичних помилок при догляді за нею. Зокрема, йдеться про питання зрошення, яке безпосередньо впливає на якість і кількість урожаю.

Експерти Інституту садівництва НААН України акцентують увагу на тому, що чорниця належить до рослин, які не пробачають ні надмірного, ні недостатнього поливу.

В умовах спекотного літа, коли температура стабільно перевищує +30 градусів за Цельсієм, надзвичайно важливо забезпечити рослинам регулярне і контрольоване зволоження ґрунту. При цьому йдеться не лише про кількість води, а й про її якість та хімічний склад. Чорниця віддає перевагу м’якій, слабокислій воді, оскільки лужне середовище пригнічує розвиток кореневої системи.

Ключова порада: поливати потрібно не часто, але глибоко, щоб вода проникала до нижніх шарів ґрунту, де знаходиться основна маса коренів. Застосування автоматизованої системи крапельного зрошення дає найвищу ефективність, оскільки дозволяє підтримувати стабільну вологість без перезволоження.

Додатковим фактором, який дозволяє зберегти вологу в ґрунті, є мульчування — переважно органічними матеріалами, такими як подрібнена хвоя, кора або тирса.

Аграрні господарства, які дотримуються цих принципів, демонструють суттєве зростання врожайності, кращу якість ягід і зменшення кількості хвороб, пов’язаних із загниванням кореневої системи.

На тлі змін клімату і дедалі триваліших періодів посухи, адаптивні методи зрошення набувають ключового значення у ягідництві. Правильний підхід до поливу чорниці — це не лише агротехнічна обов’язковість, а й стратегічна інвестиція у сталу рентабельність господарства.

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