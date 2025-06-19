Бизнес

Ціни на бензин в Україні можуть сильно зрости: названа причина

Цінові показники бензину в Україні скоро можуть значно вирости через особливу ситуацію на Близькому Сході.

Карина Шевченко Send an email 4 часа ago
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Бензин
Бензин

У контексті погіршення геополітичної ситуації на Близькому Сході український ринок пального може зіткнутися з черговим ціновим шоком.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Як повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, за несприятливого розвитку подій ціна на бензин в Україні здатна досягти психологічної позначки у 65 гривень за літр.

За його словами, ринок реагує надзвичайно чутливо на дестабілізацію в регіоні, який є стратегічно важливим для світового нафтового постачання.

Нинішня ситуація формує передумови для значного коливання вартості нафтопродуктів, оскільки будь-яке загострення конфліктів у зоні Перської затоки або поблизу Суецького каналу одразу ж відображається на вартості ф’ючерсів на сировину.

За словами Омельченка, у разі затримки танкерних поставок або тимчасового обмеження доступу до основних транспортних артерій може виникнути глобальний дефіцит нафти, що призведе до підвищення котирувань на міжнародних біржах. Для України це означатиме автоматичне зростання вартості імпортного пального, оскільки ринок здебільшого залежить від зовнішніх постачальників.

Додатковим фактором ризику аналітики вважають зниження курсу національної валюти та нестабільність логістичних маршрутів, які вже зазнають змін через воєнні дії в Чорноморському регіоні.

Навіть за умов збереження існуючих податків і мит, трейдери будуть змушені закладати в ціну потенційні витрати на альтернативні маршрути, страхування ризиків і обслуговування боргових зобов’язань у валюті.

Таким чином, вартість бензину в Україні в найближчій перспективі може зрости до рекордного рівня, навіть якщо прямої загрози припинення постачання наразі не спостерігається.

Окрім того, на цьому тлі раніше повідомлялося про те, що зарплати чиновників в Україні значно виросли.

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Карина Шевченко Send an email 4 часа ago
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