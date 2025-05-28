В Україні можуть оштрафувати за фото у кафе: стало відомо, яку заборону вводять підприємства

У столиці України спостерігається стрімке зростання кількості закладів громадського харчування, які запроваджують обмеження на проведення фото- та відеозйомки без погодження з адміністрацією.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на AIN.

Така практика, що стає дедалі поширенішою серед київських кав’ярень і ресторанів, є відповіддю на зростаючий запит на захист приватного простору відвідувачів. Адже, попри візуальну привабливість інтер’єру або авторських страв, дедалі більше клієнтів висловлюють невдоволення тим, що сторонні особи можуть порушувати їхній комфорт, фотографуючи чи знімаючи відео без дозволу.

Власники закладів зазначають, що мова не йде про повну заборону на фотоконтент. Проблема виникає тоді, коли зйомка перетворюється на повноцінну інстаграм-сесію зі штативами, освітленням і тривалим захопленням простору, що створює незручності як для персоналу, так і для інших гостей.

У низці випадків адміністрації вже почали застосовувати фінансові санкції – від попереджень до реальних штрафів за порушення внутрішніх правил.

Наразі такі обмеження не мають чіткої законодавчої основи і впроваджуються виключно в межах політики конкретних закладів. Але їх популярність зростає, і деякі правники вже обговорюють можливі правові наслідки як для клієнтів, так і для власників бізнесу.

Варто зазначити, що правила найчастіше вивішують на видному місці або прописують у меню, щоб мінімізувати непорозуміння.

На цьому ж фоні в Україні можуть початися відключення електроенергії та газу.