Відомий крем для шкіри викликає рак: що виявили спеціалісти

Смертельний канцероген знайшли в кремі для шкіри La Roche-Posay, що викликало значний резонанс серед споживачів та експертів у сфері косметології.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Bloomberg.

Компанія L’Oréal екстрено відкликає всю лінійку продукції, оскільки виявлений бензол може викликати лейкемію та інші форми раку, потрапивши в організм через шкіру. Ця ситуація стала серйозним ударом по репутації бренду та викликала занепокоєння щодо безпеки використання косметичних засобів.

Продукція інших брендів теж виявилася небезпечною: сліди бензолу знайшли в косметиці Clinique, Proactiv, Clearasil і Taro, хоча в менших кількостях.

Дослідження, проведене незалежними лабораторіями, вказує на те, що бензол може накопичуватися в організмі, провокуючи розвиток онкологічних захворювань, що робить цю ситуацію ще більш тривожною.

Фахівці вказують, що проблема може бути пов’язана з технологічними процесами виробництва косметичних засобів.

Бензол міг потрапити до складу продукції через використання певних хімічних розчинників або забруднену сировину. У відповідь на скандал компанія L’Oréal оголосила про проведення масштабного розслідування і впровадження додаткових заходів контролю якості.

Споживачам рекомендується негайно припинити використання зазначених продуктів та звернутися до продавців для отримання компенсації або заміни товару. Експерти радять уважно перевіряти склад косметичних засобів та віддавати перевагу брендам, що проходять сувору перевірку на безпеку.

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