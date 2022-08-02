В Минске истерика: генерал Лукашенко рассказал о фобиях и желании начать бомбить Польшу

В Беларуси продолжают угрожать ближайшим соседям

Пока Руслан Косыгин играется деревянными танчиками, Польша закупает американские системы ПВО / Коллаж "Сегодня"

В Минске продолжают нагнетать истерию по поводу своих западных соседей. Послушав своего самопровозглашенного лидера Александра Лукашенко, заместитель начальника Генерального штаба ВС Беларуси генерал-майор Руслан Косыгин начал нападать на Польшу. Пока словесно.

Угрозы военного опубликовало белорусское государственное информационное агентство "Белта".

Цели в Польше

В Генштабе вооруженных сил Беларуси уже определились с целями, по которым собираются наносить удары.

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"В случае начала конфликта территория Польши с ee военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры. Как уже не раз говорил глава государства, ответ будет мгновенным. Именно по ним будут нанесены удары, если только они попытаются разговаривать с нашим государством с позиции силы", – выдал все планы по нанесению ударов Руслан Косыгин.

Фобия

В Минске подготовились к бомбардировке Польши потому, что там из-за агрессии России укрепляются силы НАТО, что очень пугает ставку Лукашенко.

"Территория Польши, как, впрочем, и стран Балтии, превращается в полигон, на территории которого США планируют развязать в Европе еще один кровавый конфликт против Российской Федерации и ее союзников. Подтверждением этих замыслов, кстати, являются и проводимые мероприятия оперативной и боевой подготовки, в рамках которых отрабатываются вопросы переброски войск (сил), создания группировок, их применения и всестороннего обеспечения, а в качестве противника рассматриваются Россия и Беларусь", – паникует Руслан Косыгин.

Особо пугает генерал-майор то, что в Польше на защиту неба ЕС становятся американские комплексы ПВО.

"Особого внимания с точки зрения оценки вызовов и военных угроз, в том числе для нашего государства, заслуживает проводимый комплекс мероприятий по развертыванию европейского сегмента системы противоракетной обороны США. В настоящее время в Польше завершается процесс ввода в эксплуатацию базы противоракетной обороны", – заявил Косыгин.

Обстановка

В конце июня министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что будет просить об увеличении присутствия НАТО на своей территории из-за агрессии России.

На днях стало известно, что Польша получила от Великобритании систему противовоздушной обороны Sky Sabre.

В то же время, Минск проводит на границе Украины и ЕС затянувшиеся учения, в рамках которых выставил… макеты деревянных танков.

По материалам: Сегодня