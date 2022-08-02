Эрдоган предложил Путину помощь в переговорах об окончании войны: подробности

Также президент Турции обсудил с российским диктатором вывоз зерна из украинских портов

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Говорили о вторжении России в Украину, а также возможностях вывоза зерна из украинских портов.

Об этом сообщило турецкое агентство Анадолу и пропагандистские российские СМИ.

По версии Кремля, президенты обсудили подготовку к российско-турецкой встречи на высшем уровне, которая должна состояться в ближайшее время, а еще – войну РФ в Украине.

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"В том числе обеспечение безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки", – сообщила пресс-служба Кремля.

В администрация турецкого лидера сообщили, что в Путиным говорили о том, чтобы создать безопасные коридоры для экспорта украинского зерна по Черному морю. Турецкая сторона считает, что время уже пришло.

Отдельно Эрдоган заявил, что войну между Россией и Украиной нужно решить на переговорах.

Эрдоган анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным

1 июля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие недели проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"С Путиным и Зеленским будет обсуждаться выпуск зерна из украинских портов", – заявил Эрдоган.

Также агентство "Анадолу" сообщало, что Эрдоган заявил о продолжении организации встречи лидеров Украины и России.

Напомним, сайт "Сегодня" объяснял, почему Украине так важно прорвать морскую блокаду.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Путин все еще верит в возможность навязать выгодные ему условия завершения войны.

По материалам: Сегодня