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Расправа над невинными: британские СМИ вышли с обложками о зверствах военных РФ в Буче

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 4 апреля, 2022
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Британские СМИ развернули информационный фронт и пытаются рассказать правду о военных преступлениях российских оккупантов в Украине

Расправа над невинными: британские СМИ вышли с обложками о зверствах военных РФ в Буче

СМИ посвятили свои обложки ситуации в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня

Мировые и авторитетные издания продолжают демонстрировать открытую поддержку Украине в борьбе с российским вторжением.

Фото замученных и расстрелянных российскими оккупантами людей со связанными руками, массовые захоронения всколыхнули мировое сообщество, а также не остались без внимания СМИ.

Военные преступления РФ в Буче уже назвали Бучанской резней. Ведущие британские издания посвятили первые полосы своих свежих выпусков ситуации в Украине.

Расправа над невинными: британские СМИ вышли с обложками о зверствах военных РФ в Буче

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Кровавые фотографии с обстрела Бучи попали на обложки газет Financial Times, Mirror, The Guardian, Daily Express Metro.

Расправа над невинными: британские СМИ вышли с обложками о зверствах военных РФ в Буче

Расправа над невинными: британские СМИ вышли с обложками о зверствах военных РФ в Буче

Расправа над невинными: британские СМИ вышли с обложками о зверствах военных РФ в Буче

Расправа над невинными: британские СМИ вышли с обложками о зверствах военных РФ в Буче

Расправа над невинными: британские СМИ вышли с обложками о зверствах военных РФ в Буче

Расправа над невинными: британские СМИ вышли с обложками о зверствах военных РФ в Буче

"Бучанская резня"

  • Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
  • Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
  • В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.
  • Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
  • Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал список частей и подразделений ВС РФ и РГ, которые совершили военные преступления в Киевской области – Буче, Гостомеле и Ирпене.
  • Лидеры Франции и Германии считают, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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