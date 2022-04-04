Расправа над невинными: британские СМИ вышли с обложками о зверствах военных РФ в Буче

Британские СМИ развернули информационный фронт и пытаются рассказать правду о военных преступлениях российских оккупантов в Украине

СМИ посвятили свои обложки ситуации в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня

Мировые и авторитетные издания продолжают демонстрировать открытую поддержку Украине в борьбе с российским вторжением.

Фото замученных и расстрелянных российскими оккупантами людей со связанными руками, массовые захоронения всколыхнули мировое сообщество, а также не остались без внимания СМИ.

Военные преступления РФ в Буче уже назвали Бучанской резней. Ведущие британские издания посвятили первые полосы своих свежих выпусков ситуации в Украине.

Далее по теме

Путин «на растяжке». Жданов рассказал, почему РФ решила сосредоточиться на одном направлении

Вчера, 16:31

РФ устроила резню в Буче, директор ЦРУ еще в январе предупредил Зеленского о планах Путина. Что пишут западные СМИ о войне

Вчера, 14:38

Плел паутину контактов с Россией: посол Украины раскритиковал президента Германии

Вчера, 16:50

Кровавые фотографии с обстрела Бучи попали на обложки газет Financial Times, Mirror, The Guardian, Daily Express Metro.

"Бучанская резня"

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал список частей и подразделений ВС РФ и РГ, которые совершили военные преступления в Киевской области – Буче, Гостомеле и Ирпене.

Лидеры Франции и Германии считают, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления

По материалам: Сегодня