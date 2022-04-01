Мы поддерживаем Украину оружием, чего не делали в прошлом – глава МИД Германии

Президент РФ Владимир Путин начал войну, основываясь на лжи, в которую сам верит, считает Анналена Бербок

Германии пришлось сменить курс на 180 градусов, потому что Украина нуждалась в нашей военной поддержке, заявила Анналена Бербок. Коллаж "Сегодня"

Германия поддерживает усиление военной помощи украинскому правительству.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире CNN.

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"Мы находимся в ситуации, когда НАТО солидарен с Украиной, а с другой стороны, Россия, которая четко дала понять, что для них нет красных линий". Мы поддерживаем Украину оружием, чего не делали в прошлом, потому что реальность так жестоко изменилась", — заявила Бербок.

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По ее словам, Германии пришлось сменить курс на 180 градусов, потому что Украина нуждалась в нашей военной поддержке.

"Мы делали все, чтобы избежать этой войны, но Путин решил сделать обратное, и потому сейчас мы также поставляем оружие в Украину", – отметила Бербок.

По ее словам, Путин начал войну, основываясь на лжи, в которую сам верит.

"Когда мой канцлер, когда другие, как президент Франции, говорят с Путиным, очевидно, они говорят ему, что он начал эту войну со лжи, что он нарушил международное право… но он, очевидно, не слушает моего канцлера и других международных партнеров.Те несколько людей, которые остались вокруг него, кто может с ним говорить, не решаются рассказать ему правду о реальности в Украине, что его войска не настолько успешны, как они, очевидно, думали в прошлом" – сказала она.

Министр иностранных дел Германии добавила, что ответственность за прекращение войны в Украине лежит на президенте РФ Владимире Путине.

"Это в руках Путина. Он тот, кто начал войну без всяких причин. Теперь он обязан прекратить войну. Жестокая реальность в том, что сам Путин выбрал… вести войну против мирного населения и вести войну против европейского мирного порядка", – отметила она.

Зеленский рассказал, какой видит победу Украины

Президент Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist ответил на вопрос о том, как выглядит украинская победа.

"Победа — это возможность спасти как можно больше жизней, ведь без этого ничто не имело бы смысла. Наша земля важна, да, но в конечном итоге это просто территория. Я не знаю, сколько продлится война, но мы будем сражаться до последнего города, который у нас есть. С самого начала, когда выбираешь вариант о том, что люди должны делать или не делать, люди не понимают, что такое полноценная война. Моя работа — дать сигнал, чтобы люди знали, как действовать. И когда ты показываешь, как должна вести себя Украина, ты тоже должен вести себя соответственно", — рассказал президент.

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По материалам: Сегодня