Снова Россия? В Британию второй день подряд прорывались самолеты
В Британии регулярно перехватывают российские самолеты, сообщили в ВВС
Британский истребитель Typhoon. Фото: коллаж "Сегодня"
Великобритания второй день подряд поднимает истребители Typhoon, чтобы сопроводить самолеты, которые приближались к зоне ее интересов. Так, вчера, 3 февраля, прорывались в воздушное пространство военные самолеты РФ.
Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что самолеты подняли с авиабазы Лосимут при поддержке базирующегося в Оксфордшире заправочного танкера Voyager.
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"Истребители миссии Quick Reaction Alert при поддержке танкера Voyager были подняты из-за самолетов, приближающихся к зоне интересов Великобритании. Мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации относительно этой текущей операции до ее завершения", – сказал спикер ВВС.
Возможно, речь снова идет о российских военных самолетах над Атлантикой. В Британии регулярно перехватывают, идентифицируют и сопровождают российские самолеты, "проходящие транзитное международное воздушное пространство в пределах зоны интересов Великобритании", добавили в воздушных силах.
Что такое зона интересов Великобритании?
Сфера интересов включает в себя международное воздушное пространство, за которое государство несет определенную ответственность, например, управление воздушным движением. Суверенное воздушное пространство лежит над территорией страны.
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По материалам: Сегодня