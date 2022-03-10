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Путин не доживет до конца года. Режим падет!

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 10 марта, 2022
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Пока неизвестно, как это будет происходить, но путинская система будет уничтожена

Путин не доживет до конца года. Режим падет!

Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, живущий в Киеве, считает, что президент России Владимир Путин не доживет до конца этого года.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

"Я считаю, что Путин не доживет до конца этого года, что эта власть не выстоит до конца этого года. Но как именно это будет происходить, мы еще на сто процентов не уверены. Я считаю, что эти изменения не будут бескровными. Что определенный уровень вооружения для российской оппозиции нужен. Не вооруженный протест – у него нет перспектив", – сказал Пономарев.

Путин не доживет до конца года. Режим падет!

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ВСУ уничтожили колонну российской техники под Броварами

Под Броварами (Киевская область) состоялся бой между ВСУ и оккупантами. По предварительной информации, ВСУ подбили первый и последний танк, после чего уничтожили всю колонну российской техники.

Результат работы 72-й бригады ВСУ и полка "Азов" в Броварском районе под столицей был опубликован в паблике.

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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 10 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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