Нидерланды разрешат продажу легких наркотиков «с собой»

На юго-западе Амстердама есть магазин по продаже гашиша и марихуаны. Нидерланды славятся легальной продажей легких наркотиков в кофейнях, но «Cannacenter Best Friends» является частью пилотной программы столицы по перемещению таких заведений за пределы центра города.

Намерение властей — устранить неудобства для жителей традиционных «кофешопов». Больше нельзя будет тусоваться и принимать наркотики в помещениях, так как в точках продажи нет столов и стульев. Машину можно оставить там только на 10 минут, пишет Первая Лента.

Жители Амстердама жалуются на близость к помещениям, где можно принимать легкие наркотики. Речь идет не только о шуме и толпе, но и о наркоторговцах, которые часто ищут клиентов возле кафе.

Мэр столицы Фемка Халсема хочет пойти еще дальше и запретить продажу гашиша и марихуаны иностранным покупателям, чтобы положить конец наркотуризму.

По данным исследовательского агентства Breuer & Intraval, 3 из 19 миллионов туристов, посетивших Амстердам в 2018 году, покупали или употребляли наркотики в кафе.

Ранее мы сообщали, что Нидерланды оштрафовали TikTok на €750 тысяч.