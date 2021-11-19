Австрия вводит обязательные прививки и полную изоляцию

Местное правительство сообщило, что в Австрии снова вводит полный локдаун и обязательную вакцинацию против COVID-19. Это реакция на обострение эпидемической ситуации в стране.

Правительство Австрии заявило, что Австрия станет первой страной в Западной Европе, которая вновь введет полный локдаун этой осенью для борьбы с новой волной коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, пишет Первая Лента.

— Изначально локдаун продлится 10 дней, правительство может продлить этот период максимум до 20 дней, — пояснил глава правительства в Вене Александр Шалленберг. Обязательные прививки вводятся с 1 февраля.

Шалленберг подчеркнул во время пресс-конференции, что такие меры были необходимы, потому что «слишком многие показали ненадежность».

«Это печальное, но необходимое последствие резкого увеличения числа инфекций в последнее время», — заявили Шалленберг, министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн, глава тирольского правительства Гюнтер Платтер и мэр Вены Майкл Людвиг на совместной конференции в Тироле.

В четверг количество новых случаев инфицирования за 24 часа в Австрии достигло рекордного уровня — 15 145.

Ранее мы сообщали, что от коронавируса умерло уже более 80 000 украинцев.