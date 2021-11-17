Великобритания призывает приостановить все международные авиасообщения с Минском

Британский парламентарий призывает международное сообщество приостановить все международные авиасообщения с Минском, Беларусь. По словам главы комитета по обороне Палаты общин Великобритании, это поможет остановить волну мигрантов, направляющихся в страну.

— Нужно приостановить все международные рейсы в Беларусь. Минск использует миграцию как оружие, привозя тысячи людей с Ближнего Востока и подталкивая их к польской границе. Международное сообщество должно действовать немедленно и закрыть все международные сообщения, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации, написал в Твиттере Тобиас Эллвуд, сообщает Первая Лента.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал две гарантии солидарности с Польшей в миграционном кризисе. Впервые он упомянул об этом, когда его спросили о ситуации на пресс-конференции, посвященной пандемии, а вечером в более широкой речи о взаимодействии Великобритании с миром на приеме, устроенном лордом-майором района лондонского Сити.

С конца прошлой недели в Польше находится британский инженерный отряд из 10 человек, цель которого — помочь обезопасить границу с Беларусью в связи с продолжающимся миграционным кризисом.

Ранее мы сообщали, что украинец пытался переправить шесть иракцев в Польшу.