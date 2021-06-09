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“Мама, я боюсь”: в Самаре женщина выбросила дочку с шестого этажа дома (видео)

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Пьяная мать в целях воспитания свесила дочку из окна, одежда порвалась и ребенок разбился

"Мама, я боюсь": в Самаре женщина выбросила дочку с шестого этажа дома (видео)

В Самаре женщину убила свою дочь. Фото: 63.ru/ Роман Данилкин

В российском городе Самаре женщина сбросила трехлетнюю дочку с 6-го этажа дома, ребенок погиб. Очевидцы разместили в соцсетях видео и сообщили, что 25-летняя пьяная женщина в целях воспитания свесила свою дочку, держа ее за майку. Одежда порвалась, и ребенок упал.

Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, девочка кричала “Мама, я боюсь”, но женщину это не остановило, после произошедшего мать вышла на улицу и спокойно подобрала тело ребенка.

Осторожно, на кадрах присутствуют сцены насилия!

По материалам: Сегодня

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