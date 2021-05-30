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В России лопнул батут с детьми – они перелетели через забор на рельсы (видео)

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В районе Докучаевского рынка сорвало тропы детского батута, пострадали два ребенка

В России лопнул батут с детьми – они перелетели через забор на рельсы (видео)

В России лопнул батут с детьми, фото: Mash

В российском Барнауле возле одного из торговых центров лопнул батут, в результате пострадали двое детей.

Об этом пишет Sibnet.ru

В районе Докучаевского рынка сорвало тропы детского батута в момент, когда на нем были дети. Они перелетели через забор на проходящие рядом с батутом рельсы.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Количество пострадавших еще уточняется.

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В России лопнул батут с детьми – они перелетели через забор на рельсы (видео)

По материалам: Сегодня

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