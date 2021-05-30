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Сотни людей прыгали в воду, чтобы спастись. В Индонезии загорелся паром (видео)
В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек, люди в панике бросались в воду
В Индонезии загорелся паром с пассажирами. Фото: BASARNAS
В Индонезии в море загорелся пассажирский паром KM Karya Indah со 195 людьми на борту, среди которых 22 ребенка и 14 членов экипажа.
Об этом сообщает The Washington Post.
Паром отправился из Тернате в провинции Северный Малку в порт Санану на удаленном острове Лимафатола. Спустя 15 минут после отплытия паром загорелся.
Пассажирам и экипажу парома пришлось прыгать в воду. Они хватались за плавучие обломки и предметы в воде.
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По материалам: Сегодня