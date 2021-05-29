Судьба Софьи Сапеги. Путин на встрече с Лукашенко вступился за девушку Протасевича

Президент России на встрече с белорусским коллегой обсудил задержание в Минске россиянки Сапеги – девушки Протасевича

Путин заинтересовался судьбой Софьи Сапеги

Президент России Владимир Путин на встрече с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко поднял вопрос задержанной в Минске гражданки РФ Софьи Сапеги – девушки задержанного в Минске журналиста Романа Протасевича.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

“По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана, которая сейчас находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична", – сказал Песков.

При этом он отметил, что Кремль принимает во внимание то, что у Сапеги "есть вид на жительство в Беларуси".

"Поэтому мы исходим из того, что все должно происходить в рамках закона. Президент поручил МИД России самым внимательным образом отслеживать судьбу дела российской гражданки", – добавил Песков.

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Напомним, София Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с экс-главредом телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, после того как власти Беларуси с помощью истребителя заставили сесть самолет, на котором они летели в Вильнюс из Афин. 25 мая ее арестовали на 2 месяца.

В Сети появилось видео с “признанием” Софьи Сапеги, что она является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси" и публиковала личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.

По материалам: Сегодня