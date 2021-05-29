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Ryanair “виляет” в вопросе расследования неплановой посадки самолета в Минске – журналист

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Ранее гендиректор авиакомпании Ryanair заявил, что белорусские власти предоставили ложную информацию

Ryanair "виляет" в вопросе расследования неплановой посадки самолета в Минске – журналист

Самолет Ryanair в Минске

Компания Ryanair дает неполную информацию и "виляет" в вопросе расследования неплановой посадки самолета в Минске.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" рассказал литовский журналист Витаутас Бруверис.

По его словам, литовские правоохранительные органы не довольны сотрудничеством с компанией.

Кроме того, бортовые самописцы находятся во владении компании. Тем не менее ранее гендиректор авиакомпании Ryanair заявил, что белорусские власти предоставили ложную информацию.

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Ryanair "виляет" в вопросе расследования неплановой посадки самолета в Минске – журналист

По словам летчика-испытателя Александра Лиходида, "вся правда в самолете, в магнитофонных записях, которыми владеет Ryanair".

По материалам: Сегодня

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