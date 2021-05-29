Лукашенко приехал в Сочи с чемоданом: что он привез Путину (видео)

Хозяин Кремля отметил, что погода в Сочи хорошая и предложил Лукашенко искупаться – тот согласился

/ Фото: AFP

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Он привез ему целый чемодан документов по инциденту с “захватом” самолета Ryanair и задержанию журналиста Романа Протасевича.

Об этом пишет кремлевский пул.

Белорусский диктатор начал с того, что привез гору “компромата” на задержанного журналиста и его девушку.

“Я вас проинформирую. Я, пользуясь таким доверительным отношением, захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит и что это за люди”, – сказал Лукашенко.

В тренде

150 учреждений в 24 странах. Россия совершила новую массированную кибератаку

По материалам: Сегодня