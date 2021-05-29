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Лукашенко приехал в Сочи с чемоданом: что он привез Путину (видео)

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Хозяин Кремля отметил, что погода в Сочи хорошая и предложил Лукашенко искупаться – тот согласился

Лукашенко приехал в Сочи с чемоданом: что он привез Путину (видео)

/ Фото: AFP

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Он привез ему целый чемодан документов по инциденту с “захватом” самолета Ryanair и задержанию журналиста Романа Протасевича.

Об этом пишет кремлевский пул.

Белорусский диктатор начал с того, что привез гору “компромата” на задержанного журналиста и его девушку.

“Я вас проинформирую. Я, пользуясь таким доверительным отношением, захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит и что это за люди”, – сказал Лукашенко.

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Лукашенко приехал в Сочи с чемоданом: что он привез Путину (видео)

По материалам: Сегодня

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0 0 Менее минуты назад
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Admin

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