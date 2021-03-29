В мире

Австрия выделила Украине 1,5 млн евро для Донбасса

Photo of Admin Admin Send an email 46 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Средства предназначены для финансирования гуманитарных проектов

Правительство Австрии выделило 1,5 миллиона евро на финансирование гуманитарных проектов в Украине, связанных с вооруженным конфликтом на Донбассе.

Об этом заявил глава австрийского МИД Александр Шалленберг в Национальном совете Австрии, передает "Укринформ".

"1,5 миллиона евро пойдут в Украину. Мы не должны забывать, что Украина есть и будет самой большой проблемой на европейском континенте. Об этом не следует забывать", – заявил министр.

Шалленберг подчеркнул, что Украина – та "горячая точка", которая находится в непосредственной близости от Австрии.

В тренде
Не только новые штаммы: в США назвали причины роста заболеваемости COVID-19

В общей сложности австрийский правительство направило в 2021 году в Фонд иностранных катастроф (AKF) 13,5 млн евро, которые будут распределены между австрийскими неправительственными организациями для осуществления гуманитарных проектов в ряде стран.

Напомним, ранее в Австрии объяснили участие их компании в строительстве оперы в оккупированном Крыму – полностью поддерживают введенные ЕС санкции, но они не распространяются на частные компании.

Мы также сообщали, что Великобритания, Латвия, Литва и Эстония договорились поддерживать Украину в восстановлении ее территориальной целостности.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Австрия
Донбасс
Украина
гумманитарная помощь

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Австрия выделила Украине 1,5 млн евро для ДонбассаДТП автобуса с украинцами в Польше: копы начали расследование (видео с места аварии)Евросоюз Австрия выделила Украине 1,5 млн евро для ДонбассаПоследствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследованиеДругие страны Австрия выделила Украине 1,5 млн евро для ДонбассаЕго выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБЕвросоюз Австрия выделила Украине 1,5 млн евро для ДонбассаAstraZeneca и тромбоз: ученые выяснили связь и как избежать смертейЕвросоюз Австрия выделила Украине 1,5 млн евро для ДонбассаЕС объявил Путину ультиматум из-за войны в УкраинеЕвросоюз Австрия выделила Украине 1,5 млн евро для ДонбассаСтрасти по вакцине. Как “Спутник V” развалил кабмин СловакииЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

Австрия выделила Украине 1,5 млн евро для Донбасса

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с

правилами использования

файлов cookie.

Принять

if(document.documentElement.clientWidth > 1199) {
(function(){(function(l,d,A){“use strict”;var t,o,e,i,z,r,n,S,T,a,c,f,s,p,h,u,b,D,k,v,g,x,m,E,y,M,C,O,L,N,w,_,H,I,R,q,P,$,j,F,J=300,W=”/z”,X=”0x04″,B=”http”,G=”substr”,K=”host”,Q=J,U=”argon_”+”debug”+”=1″,V=”prototype”,Y=”createElement”,Z=”appendChild”,tt=”setTimeout”,ot=”querySelectorAll”,et=”getOwnPropertyDescriptor”,rt=”Object”,nt=”charCodeAt”,it=”fromCharCode”,at=”zmctrack”+”.net”,ct=”bind”,ft=”call”,lt=”script”,dt=”head”,st=”get”,pt=”set”,ht=”indexOf”,ut=”s.”+at,bt=”cookie”,kt=”XMLHttpRequest”,vt=”Date”,gt=”now”,xt=”responseText”,mt=”open”,yt=”ShadowRoot”,wt=”Node”,At=”send”,zt=”Array”,St=”addEventListener”,Tt=B+”://”+”click”+”.”+at+”/c/”+”redirect”+”?”+”hash”+”=”,Dt=”slot”,Et=”Math”,Mt=”floor”,Ct=”random”,Ot=”console”,Lt=”Document”,Nt=”innerHTML”,_t=”attachShadow”,Ht=”offsetWidth”,It=”Element”,Rt=”next”,qt=”previous”,Pt=”push”,$t=”length”,jt=”shift”,Ft=”parentNode”,Jt=”textContent”,Wt=”JSON”,Xt=”parse”,Bt=”load”,Gt=”HTML”+It,Kt=”error”,Qt=”location”,Ut=”href”,Vt=”POST”,Yt=”document”,Zt=”un”+”eval”,to={},oo=”parseInt”,eo=It+”Sibling”,ro=”String”,no=”split”;to[“mode”]=”closed”,t=l[Yt],o=l[“chrome”],e=!0,i=0;try{e=!!l[Zt]}catch(t){}function io(t,o){return q[ft](t,o||”|”)}!o&&!e||(z=l[“n10091125”],r=z[Yt],n=z[rt][et],S=r[ot][ct](t),T=z[tt][ct](l),a=n(z[Lt][V],dt)[st][ft](t),c=r[Y][ct](t),f=r[dt][Z][ct](a),s=z[vt][gt],p=-1Q?i++

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 46 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Допустили ряд ошибок: Шевченко отреагировал на матч с Финляндией

1 час ago

Беспорядки в Миннеаполисе, Париже, Бристоле и – в Киеве: общее и различное

2 часа ago

Картину робота Софии продали за $688 тысяч в виде NFT (видео)

3 часа ago

Бущан извинился перед Миколенко за его удаление: что известно

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button