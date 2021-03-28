Скандал с российской вакциной: премьер Словакии заявил об отставке

Новым главой кабмина станет нынешний глава Минфина

Премьер-министр Словакии Игорь Матович, вокруг которого разразился скандал из-за договоренностей о закупке российской вакцины “Спутник V”, заявил, что покидает этот пост.

Об этом сообщает словацкое издание Pravda.

Впрочем, Матович останется в правительстве. По его словам, он станет министром финансов, а нынешний глава Минфина Эдуард Хегер возглавит кабмин.

Оба политика представляют партию OĽaNO.

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Премьер извинился перед народом за трехнедельную ссору в прессе, в которой участвовали представители коалиционных партий OĽANO, Za lidí и Sme rodina.

О том, как российская вакцина спровоцировала большой политический кризис в этой стране, читайте в материале: Страсти по вакцине. Как "Спутник V" развалил кабмин Словакии.

По материалам: Сегодня