В мире

Пробка в Суэцком канале: президент Египта поручил готовиться к экстренным мерам

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Власти Египта не верят, что судно удастся сдвинуть без разгрузки

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил начать подготовку к разгрузке севшего на мель и перекрывшего Суэцкий канал контейнеровоза Ever Given.

Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на Управление Суэцкого канала.

Как сообщается, президент Египта "распорядился готовиться к третьему сценарию, не дожидаясь провала первого и второго".

Третий сценарий, как отмечает издание, заключается в том, чтобы разгрузить контейнеры и снять судно с мели.

Для разгрузки некоторых из 18 тыс. контейнеров потребуется специальное оборудование, и президент Египта одобрил его использование, несмотря на ведущиеся работы.

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Тем временем пятый день продолжаются работы по "освобождению" судна, на месте работают экскаваторы и несколько буксиров.

Как известно, контейнеровоз MV Ever Given сел на мель 24 марта.

Более подробно о происходящем читайте в материале “Сегодня” Разблокировка Суэцкого канала: спасательная операция продолжается, а Сирия ограничивает поставки нефти.

По материалам: Сегодня

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