В мире

Не щадят даже детей: на протестах в Мьянме расстреляли более 100 человек (фото, видео)

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
0 0 1 минута чтения

27 марта стало самым кровавым днем с момента переворота

В Мьянме, где продолжаются протесты против военного переворота, в День вооруженных сил страны, 27 марта силы безопасности в ходе жестокого подавления протестов по всей стране убили 114 человек, в том числе несколько детей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное издание Myanmar Now.

По данным издания, не менее 40 человек, в том числе 13-летняя девочка погибли в городе Мандалае и не менее 27 человек были убиты в Янгоне. Еще один 13-летний подросток погиб в центральном районе Сагаин.

Не щадят даже детей: на протестах в Мьянме расстреляли более 100 человек (фото, видео)

/ Фото: Reuters

27 марта уже назвали самым кровавым днем с момента военного переворота в прошлом месяце.

"Сегодня день позора для вооруженных сил", – заявил представитель группы противников военной хунты CRPH страны.

Не щадят даже детей: на протестах в Мьянме расстреляли более 100 человек (фото, видео)

/ Фото: Reuters

В тренде
Вакцины против штамма COVID-19 из ЮАР оказались на 30% менее эффективными

Резкие заявления уже прозвучали по поводу субботних событий в Мьянме со стороны западных стран. Посол Великобритании Дэн Чугг заявил, что силы безопасности "опозорились", а посланник США назвал насилие ужасающим.

Не щадят даже детей: на протестах в Мьянме расстреляли более 100 человек (фото, видео)

/ Фото: Reuters

Кроме того, в субботу военные самолеты нанесли воздушные удары по деревне на территории, контролируемой вооруженной группой из этнического меньшинства карен, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украинский теннисист впервые в карьере вышел в финал международного турнира

1 час ago

Война на Востоке Украины: Кравчук напомнил об участии США в переговорах

2 часа ago

Украина выплатила $110,7 миллиона процентов по евробондам — министерство

3 часа ago

Хоккей: “Виннипег” продлил победную серию в НХЛ

3 часа ago

Добавить комментарий

В мире

Не щадят даже детей: на протестах в Мьянме расстреляли более 100 человек (фото, видео)

Photo of Admin Admin Send an email 37 секунд ago
0 0 1 минута чтения

27 марта стало самым кровавым днем с момента переворота

В Мьянме, где продолжаются протесты против военного переворота, в День вооруженных сил страны, 27 марта силы безопасности в ходе жестокого подавления протестов по всей стране убили 114 человек, в том числе несколько детей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное издание Myanmar Now.

По данным издания, не менее 40 человек, в том числе 13-летняя девочка погибли в городе Мандалае и не менее 27 человек были убиты в Янгоне. Еще один 13-летний подросток погиб в центральном районе Сагаин.

Не щадят даже детей: на протестах в Мьянме расстреляли более 100 человек (фото, видео)

/ Фото: Reuters

27 марта уже назвали самым кровавым днем с момента военного переворота в прошлом месяце.

"Сегодня день позора для вооруженных сил", – заявил представитель группы противников военной хунты CRPH страны.

Не щадят даже детей: на протестах в Мьянме расстреляли более 100 человек (фото, видео)

/ Фото: Reuters

В тренде
Вакцины против штамма COVID-19 из ЮАР оказались на 30% менее эффективными

Резкие заявления уже прозвучали по поводу субботних событий в Мьянме со стороны западных стран. Посол Великобритании Дэн Чугг заявил, что силы безопасности "опозорились", а посланник США назвал насилие ужасающим.

Не щадят даже детей: на протестах в Мьянме расстреляли более 100 человек (фото, видео)

/ Фото: Reuters

Кроме того, в субботу военные самолеты нанесли воздушные удары по деревне на территории, контролируемой вооруженной группой из этнического меньшинства карен, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 37 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Украину нагрянет штормовой циклон после сильного потепления

4 часа ago

Туристическая и транспортная отрасли потеряли $4,5 триллиона в 2020 году

5 часов ago

На Аравийском полуострове зафиксирован температурный рекорд марта: +44,6 °C

5 часов ago

Капитан сборной Финляндии пропустит матч с Украиной

5 часов ago

Добавить комментарий

Back to top button