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Дьявол пользуется пандемией коронавируса – Папа Римский

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Из-за пандемии Папа Франциск второй год подряд проводит службу практически без прихожан

Дьявол пользуется кризисом, который вызвала пандемия COVID-19, чтобы сеять недоверие, отчаяние и разлад

Об этом заявил Папа Римский Франциск, который уже вакцинировался от коронавируса, во время службы в честь Вербного воскресенья, сообщает Reuters.

По его совам, пандемия принесла физические, психологические и духовные страдания.

Как отмечается, из-за пандемии Папа Римский Франциск второй год подряд проводит службу в честь Вербного воскресенья практически без прихожан.

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Обычно в Соборе Святого Петра в Ватикане и на площади перед ним собираются десятки тысяч католиков, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье, символизирующее вход Иисуса Христа в Иерусалим. Они несут с собой пальмовые и оливковые ветви.

Однако в этом году на службе в практически пустой базилике присутствовали лишь 120 человек, поскольку в Ватикане действуют жесткие коронавирусные ограничения.

Как сообщается, во время мессы папа явно хромал. Он страдает ишиасом, который при обострении вызывает боли в ногах.

Ранее сообщалось, что Ватикан жестко борется с отказами от COVID-вакцин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Дьявол пользуется пандемией коронавируса – Папа Римский

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По материалам: Сегодня

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