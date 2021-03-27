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В Польше ввели жесткий карантин: репортаж с улиц (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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Ограничения будут действовать до 9 апреля

В Польше с сегодняшнего дня ввели дополнительные коронавирусные ограничения, которые будут действовать в течение последующих двух недель. Корреспондент "Сегодня" Оксана Лабойко побывала в городе Люблин.

Так, локдаун будет действовать в стране до 9 апреля. Однако, если ситуация ухудшится, то национальный карантин продлят. Мы посмотрели, как в стране проходит первый день ограничений.

В Польше ввели жесткий карантин: репортаж с улиц (фото)

Оксана Лабойко, "Сегодня"

Как же соблюдают пресловутый локдаун в самом центре города.

В Польше ввели жесткий карантин: репортаж с улиц (фото)

Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

На фото видно, что людей на улице немного, все соблюдают дистанцию.

В Польше ввели жесткий карантин: репортаж с улиц (фото)

Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

Что же касается масок, то с этим все довольно строго. Но есть и такие, кто игнорирует правило.

В Польше ввели жесткий карантин: репортаж с улиц (фото)

Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

В Польше ввели жесткий карантин: репортаж с улиц (фото)

Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

А это временный "коронавирусный госпиталь" в Люблине, который к третьей волне пандемии месяц назад открыли на территории выставочного центра.

В Польше ввели жесткий карантин: репортаж с улиц (фото)

Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

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В Польше ввели жесткий карантин: репортаж с улиц (фото)

Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

Они проводят забор материала на ПЦР, а также носят продукты людям, которые на самоизоляции.

В Польше ввели жесткий карантин: репортаж с улиц (фото)

Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

В Польше ввели жесткий карантин: репортаж с улиц (фото)

Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

В Польше компаниям рекомендовали с 27 марта перевести своих работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно. Кроме того, есть много других запретов.

Отметим, с начала пандемии в Польше заразились более 2 млн человек, умерли более 50 тысяч.

К слову, ранее мы писали, что в Европе большинство стран ужесточают карантин и вводят новые ограничения.

Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам… время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

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Польша
карантин
ограничения
локдаун

Источник:
Сегодня

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В Польше ввели жесткий карантин: репортаж с улиц (фото)

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По материалам: Сегодня

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