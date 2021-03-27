В ЕС две дозы прививки получили уже 18,2 млн человек: есть вакцина-фаворит (видео)

К концу второго квартала страны ЕС ожидают получить 360 млн доз вакцин от коронавируса

В Евросоюзе за 3 месяца с начала вакцинации коронавируса две дозы прививки получили уже 18,2 млн человек. Это составляет 4,1% всего населения 27 стран сообщества. Евросоюз получил на данный момент 88 млн доз вакцины, использовал 62 млн.

Об этом в Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, до конца марта страны ЕС должны получить свыше 100 млн доз.

По материалам: Сегодня