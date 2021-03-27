В Чехии из-за COVID-19 продлили режим чрезвычайного положения

Правительство пока не планирует смягчать карантин

В Чехии из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса продлили режим чрезвычайной ситуации до 11 апреля.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство выразило надежду на то, что такие меры смогут снизить уровень заболеваемости и довести страну до более стабильного уровня.

Премьер-министр Андрей Бабиш считает, что некоторые послабления в Чехии могут быть после окончания режима ЧС.

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"После Пасхи, исходя из ситуации, которая, я убежден, идет в правильном направлении, мы объявим некоторые даты возобновления работы школ и другие меры", – сказал он.

Согласно последним данным, в Чехии зафиксировали более 1,5 млн случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 24,5 тысяч человек. Побороли болезнь 1, 3 млн человек.

Ранее мы также писали о том, что в Болгарии правительство впервые за 10 дней смягчило карантин. В стране открыли некоторые непродовольственные магазины, но через пять часов это решение отменили.

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По материалам: Сегодня