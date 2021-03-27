“Посадили в автозак и увезли”: как проходят задержания на акции протеста в Минске

Среди задержанных есть журналисты, которые просто находились на площади Бангалор

В Минске сотрудники правоохранительных органов начали задержания за участие в масштабной акции протеста 27 марта.

Об этом сообщает TUT.BY новости в Telegram.

В МВД Беларуси сообщили, что уже больше 100 человек доставили в отделения за административные нарушения, в том числе пикетирование.

Так, среди задержанных есть журналисты. Была задержана редактор TUT.BY Галина Уласик, которая находилась в районе площади Бангалор в одном из заведений общепита.

"Наши коллеги просто находились на площади Бангалор. Они просто перекусывали в одном из заведений. Их посадили в автозак и увезли, сейчас нет информации, где они, возможно, в автозаке. Сейчас уже арестованы минимум пятеро журналистов разных", – рассказала главный редактор TUT.by Марина Золотова в эфире телеканала Украина 24.

Кроме того, задержаны редактор портала TUT.BY Анна Калтыгина, главный редактор "Нашей Нивы" Егор Мартинович и фотограф Надежда Бужан.

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По информации СМИ, организаторы протестов в Минске заявили, что количество участников для “централизованной акции” оказалось недостаточным. Они призвали сторонников продолжать “децентрализованные акции”, а также “вернуться в свои районы и устроить локальные марши прямо там”.

Напомним, 27 марта в Минске была запланирована акция протеста, которая должна была стать первым массовым выходом оппозиционеров на улицы в этом году. При этом власти предупредили, что всех задержанных в Минске на митингах привлекут к уголовной ответственности.

Ранее мы сообщали, что в четверг, 25 марта, в неофициальный праздник Беларуси День Воли по всей стране с самого утра прошли массовые задержания активистов.

Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам… время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

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Источник:

Сегодня

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По материалам: Сегодня