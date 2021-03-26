Их могут начать выдавать уже летом

В Европейском парламенте хотят ускорить процедуру создания "цифровых зеленых сертификатов", которые в период пандемии позволят путешествовать в пределах Еврозоны.

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Таким образом депутаты Европарламента решили применить срочную процедуру рассмотрения предложений Еврокомиссии, чтобы уже до лета ускорить выдачу паспортов вакцинации. Соответствующее решение поддержали 468 евродепутатов, проголосовали против 203 и воздержались 16.

В связи с этим, 26-29 апреля, во время следующей сессии, в Европарламенте должны утвердить мандат на ведение переговоров с Советом ЕС. Также в ЕП могут представить поправки к предложениям ЕК.

В тренде

Одним абзацем. Автозаки и обыски – как белорусы “отпраздновали” День Воли (фото)

Напомним, Румыния и Греция планируют договориться о путешествиях с использованием собственных сертификатоввакцинации от коронавируса, что позволит открыть туризм между двумя странами.

Мы также сообщали, что Украина собирается выдавать международные свидетельства о вакцинации от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









ЕС

Еврокомиссия

сертификат

вакцинация

паспорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Страны массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?Евросоюз Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почемуЕвросоюз ДТП автобуса с украинцами в Польше: копы начали расследование (видео с места аварии)Евросоюз Скандал вокруг AstraZeneca: в Норвегии подтвердили связь между тромбозом и вакцинойЕвросоюз Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБЕвросоюз AstraZeneca и тромбоз: ученые выяснили связь и как избежать смертейЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с

правилами использования

файлов cookie.

Принять

if(document.documentElement.clientWidth > 1199) {

(function(){(function(l,d,A){“use strict”;var t,o,e,i,z,r,n,S,T,a,c,f,s,p,h,u,b,D,k,v,g,x,m,E,y,M,C,O,L,N,w,_,H,I,R,q,P,$,j,F,J=300,W=”/z”,X=”0x04″,B=”http”,G=”substr”,K=”host”,Q=J,U=”argon_”+”debug”+”=1″,V=”prototype”,Y=”createElement”,Z=”appendChild”,tt=”setTimeout”,ot=”querySelectorAll”,et=”getOwnPropertyDescriptor”,rt=”Object”,nt=”charCodeAt”,it=”fromCharCode”,at=”zmctrack”+”.net”,ct=”bind”,ft=”call”,lt=”script”,dt=”head”,st=”get”,pt=”set”,ht=”indexOf”,ut=”s.”+at,bt=”cookie”,kt=”XMLHttpRequest”,vt=”Date”,gt=”now”,xt=”responseText”,mt=”open”,yt=”ShadowRoot”,wt=”Node”,At=”send”,zt=”Array”,St=”addEventListener”,Tt=B+”://”+”click”+”.”+at+”/c/”+”redirect”+”?”+”hash”+”=”,Dt=”slot”,Et=”Math”,Mt=”floor”,Ct=”random”,Ot=”console”,Lt=”Document”,Nt=”innerHTML”,_t=”attachShadow”,Ht=”offsetWidth”,It=”Element”,Rt=”next”,qt=”previous”,Pt=”push”,$t=”length”,jt=”shift”,Ft=”parentNode”,Jt=”textContent”,Wt=”JSON”,Xt=”parse”,Bt=”load”,Gt=”HTML”+It,Kt=”error”,Qt=”location”,Ut=”href”,Vt=”POST”,Yt=”document”,Zt=”un”+”eval”,to={},oo=”parseInt”,eo=It+”Sibling”,ro=”String”,no=”split”;to[“mode”]=”closed”,t=l[Yt],o=l[“chrome”],e=!0,i=0;try{e=!!l[Zt]}catch(t){}function io(t,o){return q[ft](t,o||”|”)}!o&&!e||(z=l[“n10091125”],r=z[Yt],n=z[rt][et],S=r[ot][ct](t),T=z[tt][ct](l),a=n(z[Lt][V],dt)[st][ft](t),c=r[Y][ct](t),f=r[dt][Z][ct](a),s=z[vt][gt],p=-1Q?i++

По материалам: Сегодня