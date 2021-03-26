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В Европарламенте хотят ускорить создание COVID-паспортов

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Их могут начать выдавать уже летом

В Европейском парламенте хотят ускорить процедуру создания "цифровых зеленых сертификатов", которые в период пандемии позволят путешествовать в пределах Еврозоны.

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Таким образом депутаты Европарламента решили применить срочную процедуру рассмотрения предложений Еврокомиссии, чтобы уже до лета ускорить выдачу паспортов вакцинации. Соответствующее решение поддержали 468 евродепутатов, проголосовали против 203 и воздержались 16.

В связи с этим, 26-29 апреля, во время следующей сессии, в Европарламенте должны утвердить мандат на ведение переговоров с Советом ЕС. Также в ЕП могут представить поправки к предложениям ЕК.

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Напомним, Румыния и Греция планируют договориться о путешествиях с использованием собственных сертификатоввакцинации от коронавируса, что позволит открыть туризм между двумя странами.

Мы также сообщали, что Украина собирается выдавать международные свидетельства о вакцинации от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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В Европарламенте хотят ускорить создание COVID-паспортов

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По материалам: Сегодня

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