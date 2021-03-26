В Египте столкнулись два пассажирских поезда: много погибших и пострадавших (видео)

В результате аварии погибли как минимум 32 человека

В Египте столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погибли как минимум 32 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

Инцидент произошел в городе Тахта провинции Сохаг. По предварительным данным, один поезд въехал в другой сзади. В результате столкновения три вагона сошли с рельсов.

Сейчас известно о 32 погибших. Еще 66 человек получили ранения.

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Экстренная служба провинции отправила на помощь 49 машин "скорой". Глава египетского Минздрава также выехал на место трагедии.

По материалам: Сегодня