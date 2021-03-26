Самая большая пробка в истории: в очереди к Суэцкому каналу выстроились 230 судов (фото, видео)

Контейнеровоз перекрыл главную торговую артерию между Европой и Азией – возможно, на несколько недель

В ночь на среду, 24 марта, в южной части Суэцкого канала сел на мель контейнеровоз MV Ever Given класса Triple E длиной 400 метров и шириной 59 метров, следовавший из Китая в Роттердам. Он заблокировал движение через канал в обе стороны, образовался затор из более чем 230 судов.

Спасательная операция

Тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий: в результате порыва сильного ветра судно отклонилось от курса и село на мель. Пострадавших нет.

По материалам: Сегодня