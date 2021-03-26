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Гигант весом в 10 тонн. Пакистан испытал новую баллистическую ракету: видео
Военные отчитались об успешном испытании ракеты Shaheen-1A – она может нести ядерную боеголовку
Пакистан заявил об успешно завершенных летных испытаниях баллистической ракеты класса "земля-земля" Shaheen-1A.
Об этом 26 марта заявили в пресс-службе Вооруженных сил Исламской республики.
Целью испытаний было объявлено "подтверждение различных конструктивных и технических параметров системы вооружения, включая усовершенствованную навигационную систему.
Пакистанские военные опубликовали видеозапись испытаний:
По материалам: Сегодня