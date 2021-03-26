В мире

Гигант весом в 10 тонн. Пакистан испытал новую баллистическую ракету: видео

Photo of Admin Admin Send an email 48 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Военные отчитались об успешном испытании ракеты Shaheen-1A – она может нести ядерную боеголовку

Пакистан заявил об успешно завершенных летных испытаниях баллистической ракеты класса "земля-земля" Shaheen-1A.

Об этом 26 марта заявили в пресс-службе Вооруженных сил Исламской республики.

Целью испытаний было объявлено "подтверждение различных конструктивных и технических параметров системы вооружения, включая усовершенствованную навигационную систему.

Пакистанские военные опубликовали видеозапись испытаний:

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 48 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Жителям Волынской области угрожают подтопления из-за паводка на реке Стыр

46 минут ago

Apple может выпустить смарт-часы для любителей экстрима – Bloomberg

2 часа ago

Лидером президентского рейтинга остается Зеленский

2 часа ago

В Тернополе усиливают карантин: список ограничений

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button